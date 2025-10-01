В СК уточнили количество пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане

Шесть человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана.

Об этом сообщила в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по республике.

«Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается квалифицированная помощь», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

1 октября в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа. Предварительно сообщалось о четырех пострадавших. Пожара после взрыва не последовало. В результате ЧП в заведении были выбиты стекла.

До этого в результате взрыва бытового газа в туристическом кафе, которое находится в карельском городе Сортавала, случился пожар. В результате инцидента в не работавшем на тот момент кафе один человек получил ожог руки.