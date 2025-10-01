Суд вынес приговор «Барнаульскому маньяку», убившему 11 женщин

Калманский районный суд Алтайского края вынес приговор «Барнаульскому маньяку» Виталию Манишину — мужчину признали виновным в убийстве 11 женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру и СУСК Алтайского края.

54-летнего Виталия Манишина обвинили в изнасиловании и убийстве 11 женщин, среди которых были абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета. По совокупности обвинений Манишину назначили 25 лет лишения свободы. Первые семь лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима.

Согласно данным следствия, с 1989 по 2000 год Манишин совершил в Алтайском крае как минимум 11 убийств, сопряженных с изнасилованиями. Своих жертв он выбирал среди абитуриенток Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова — под предлогом оказания помощи в поступлении он вывозил девушек в безлюдные места, где насиловал их и убивал.