Тесть принца Гарри оказался в смертельно опасной ловушке после мощного землетрясения

Томас Маркл, отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл, оказался в ловушке после мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Томасу Марклу 81 год. Последние несколько месяцев он и его 58-летний сын жили в многоэтажном здании на филиппинском острове Себу. По утверждению его дочери Саманты Маркл, после недавнего землетрясения он оказался в смертельно опасной ситуации.

Отец заблокирован на 19-м этаже здания на Филиппинах после мощного землетрясения. Он не может ходить и не может оттуда выбраться

Подземные толчки магнитудой 6,9 начались вечером 30 сентября недалеко от острова Себу. В результате некоторые здания получили повреждения, местные домохозяйства остались без электричества.

Ранее сообщалось, что, по предварительным оценкам, жертвами землетрясения стали 69 человек, около 150 человек ранены, есть пропавшие без вести.