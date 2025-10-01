Назван возможный мотив убийства женщины и детей в Ульяновске

Отец семейства мог убить свою жену и двух дочерей на фоне постоянных конфликтов из-за его игровой зависимости, чрезмерного пристрастия к онлайн-казино. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Убийство произошло в среду, 1 октября, в Ульяновске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«Конфликты из-за игровой зависимости мужчины в онлайн-казино [могли стать причиной убийства]», — пояснил собеседник агентства.

Второй причиной могла стать закредитованность семьи и связанные с ней ссоры, отметил источник.

Ранее сообщалось, что в убийстве подозревают главу семейства — отца убитых детей. После убийства горожанин попытался свести счеты с жизнью, но выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По предварительным данным, мужчину видели с окровавленными руками. Он успел заявить, что на его семью напали неизвестные, а он пытался их защитить.