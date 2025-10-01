Школьник попал в реанимацию после массовой драки в Махачкале

Школьник попал в реанимацию в результате массовой драки в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, драка произошла между школьниками из двух учебных заведений — 10-й и 39-й школ. При этом, причиной конфликта стал комментарий, оставленный кем-то под фотографией в соцсетях.

В результате один из школьников попал в реанимацию. Его состояние не уточняется. Еще шестеро были доставлены в отдел полиции. Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.

Помимо этого, в сети появились кадры драки, снятые очевидцами. На них можно увидетьоколо десятка дерущихся школьников. При этом, один из участников конфликта упал на землю — несколько других школьников избивают его ногами.

