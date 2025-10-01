Убившего жену и двух дочерей жителя Ульяновска задержали

Подозреваемого в убийстве жены и двух маленьких дочерей жителя Ульяновска удалось задержать.

Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

— После оказания помощи в медицинском учреждении подозреваемый был доставлен в следственный отдел по Заволжскому району. В ходе следственных действий будут установлены мотив и иные значимые обстоятельства преступления, — передает официальный Telegram-канал управления ведомства по Ульяновской области.

Тело 27-летней невестки и маленьких внучек в квартире обнаружила мать мужчины. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Предварительно, подозреваемый открыл дверь квартиры с окровавленными руками и сначала заявил, что на них напали неизвестные, от которых он якобы попытался защитить семью.

По данным СМИ, мужчина страдал от игровой зависимости, из-за чего довольно часто ссорился с женой. Он занимал до 50 тысяч рублей в неделю, надеясь «отбить» потерянные суммы.