В Ульяновске проверяют мужчину на причастность к убийству жены и двух детей

Следователи проверяют главу семейства на причастность к убийству его жены и двух детей в Ульяновске. Об этом сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области.

По его информации, предположительно, после убийства мужчина попытался совершить суицид. В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Как заявили в региональном СУСК России, 1 октября в Ульяновске бабушка пришла навестить внуков и обнаружила в квартире тела своей 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По факту происшествия было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Издание «Ульяновск. Экспресс» сообщило, что трагедия произошла в Заволжском районе Ульяновска.

