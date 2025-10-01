Москвичка обманула бизнесмена на 50 миллионов рублей

Девушка обманула предпринимателя на покупку машины и квартиры в Москве, а когда дело дошло до развода с мужем, она заблокировала бизнесмена и перестала выходить на связь. В общей сложности мужчина потратил на нее 50 миллионов рублей.

Об этом в среду, 1 октября, сообщили в Telegram-канале Baza.

— На работе Андрей познакомился с Екатериной Филипповой (в девичестве Пахомова), и вскоре у пары начался роман. Девушка рассказала, что она замужем и у нее есть дочка, но супруг не уделяет ей внимания, а денег в семье нет. Тогда Андрей начал отстегивать возлюбленной сотни тысяч рублей наличными, а потом и оплачивать дорогие поездки в отпуск с ребенком, — говорится в публикации.

После этого мужчина сделал даме предложение руки и сердца, на которое она согласилась. Бизнесмен подарил девушке недвижимость и автомобиль. Однако вскоре она оборвала связь с ним, сославшись на то, что ей с ним некомфортно.

Истинная причина крылась в другом. По неподтвержденным данным, девушка еще давно разместила свою анкету на сайте эскорт-услуг. Она была готова встречаться с мужчинами для нерегулярных встреч.

Обманутый бизнесмен, по неподтвержденным данным, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Его возлюбленной может грозить тюремное заключение вплоть до 10 лет колонии.

