Раскрыто состояние подозреваемого в убийстве женщины и детей в Ульяновске

Мужчина, которого проверяют на причастность к убийству двух девочек и их матери в Ульяновске, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Ранее в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска обнаружили тела 27-летней женщины и двух ее дочерей. Их нашла бабушка девочек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. На причастность к совершению преступления проверяют отца девочек. Согласно информации СУ СК России по Ульяновской области, мужчина пытался совершить самоубийство.

«Его состояние оценивается как крайне тяжелое», — сообщили в Минздраве региона.

По предварительным данным, мужчину видели с окровавленными руками. Он успел заявить, что на его семью напали неизвестные, а он пытался их защитить.