Орудовавший в Москве сексуальный маньяк признался в изнасиловании 16 девушек

Орудовавший в Москве в начале нулевых сексуальный маньяк Николай Еланцев сознался в изнасиловании 16 девушек. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСУ СКР по столице Юлию Иванову сообщает МК.RU.

Уточняется, что преступник, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за грабежи, в 2004 году изнасиловал троих школьниц в районе Останкино. Позже вскрылось, что Еланцев также был причастен еще к четырем изнасилованиям в районах Богородское и Метрогородок. Мужчина, одетый в синюю униформу дворника, ехал вместе с жертвами в лифте, затем, угрожая ножом, вынуждал их выйти на каком-нибудь этаже, отбирал деньги и принуждал к оральному сексу.

За преступления суд приговорил маньяка к 19 годам и 8 месяцам лишения свободы. Недавно он вышел на свободу.

Следователи, исследовав старые уголовные дела, пришли к выводу, что жертвами Еланцева стали гораздо больше девушек. Как выяснилось, мужчина начал орудовать еще в 1992 году, а нападения совершал по всему городу. В основном, насильник караулил женщин немногим старше 20 лет, но нередко нападал и на 15-16-летних школьниц.

В Telegram-канале Следственного комитета РФ уточняется, что всего мужчина обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших. Он уже признал вину и дал подробные показания.

