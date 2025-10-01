Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве генерала Москалика

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит дело о теракте в Балашихе, в котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Ярослав Москалик.

Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

— В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игната Кузина. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — рассказали на сайте ведомства.

Обвиняемого завербовали неизвестные лица, действующие на территории Украины. По их заданию Кузин забрал из тайника предметы, необходимые для осуществления взрыва. Позднее он приобрел машину, которую впоследствии начинил СВУ. Также Кузин арендовал квартиру в Балашихе, где проживал генерал, и установил за ним слежку. В конце апреля этого года соучастник этого преступления дистанционно привел СВУ в действие. В результате взрыва генерал Москалик погиб.

Подозреваемого в теракте впоследствии задержали и предъявили ему обвинение. В конце сентября 2025-го СК завершил расследование дела в отношении фигуранта. Как Кузин готовил теракт против военнослужащего и какой срок ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».