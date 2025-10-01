Бойца поп-ММА Оркова осудили за нападение на полицейского

Бутырский суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии бойца поп-ММА Алима Оркова за применение насилия в отношении представителя власти и хулиганство,. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным следствия, 22-летний Алим Орков ворвался в номер к чиновнице в московской гостинице «Восход». Женщина убедила его покинуть помещение.

Затем спортсмен привел в действие пиротехническое устройство, а также произвел не менее одного выстрела из пистолета. После этого он применил насилие к сотруднику полиции, прибывшему для пресечения его противоправных действий.

«Приговором Бутырского районного суда города Москвы Орков Алим Асланович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснили в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить бои по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами (поп-ММА).

По его мнению, в основе этого «глупого и социально опасного явления» лежат «провокация, агрессия и мат».