Экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» задержали по делу о фейках о ВС РФ

В Москве задержали зампреда отделения партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова. Об этом сообщает RT.

© nsn.fm

Уточняется, что его подозревают в распространении фейков о российской армии, возбуждено уголовное дело.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - отметили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».