Экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» задержали по делу о фейках о ВС РФ

Экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Круглова задержали по делу о фейках о ВС РФ
В Москве задержали зампреда отделения партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что его подозревают в распространении фейков о российской армии, возбуждено уголовное дело.
Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».