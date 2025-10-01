В Санкт-Петербурге мужчина выпал с восьмого этажа и приземлился на припаркованную во дворе машину. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" и публикует видео случившегося.

На кадрах, сделанных камерой наблюдения, видно, как предположительно человек падает на стоящую во дворе легковую машину и пробивает лобовое стекло. От удара сработала подушка безопасности, машину сильно тряхнуло.

Мужчина, как отмечается в описании к публикации, неаккуратно облокотился на стенку общего балкона и рухнул с высоты примерно 30 метров.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.