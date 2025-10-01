На месте взрыва в Мюнхене нашли рюкзак со взрывчаткой

Подозреваемый в поджоге жилого дома в Мюнхене покончил с собой, при себе у него был рюкзак со взрывчаткой, которую нужно разминировать.

Об этом сообщается в пресс-релизе полиции Мюнхена.

«По предварительным данным, подозреваемый покончил с собой в районе озера Лерхенау. При себе у него находился рюкзак со взрывным устройством, которое сначала необходимо обезвредить», - сообщается в документе.

В пресс-релизе уточняется, что в настоящее время правоохранительные органы Мюнхена продолжают работы по обезвреживанию в районе места преступления, а также в районе, где был обнаружен подозреваемый.

Незадолго до этого сообщалось, что поиск взрывчатки на территории традиционного немецкого фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене был организован с помощью служебных собак. По данным полиции, территория фестиваля будет закрыта как минимум до 17:00 из-за неустановленной угрозы взрыва.

1 октября несколько взрывов произошли на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Как сообщило издание Bild, взрыв устроил мужчина в доме своих родителей. При этом он сам получил серьезные травмы и не выжил. В самом здании начался пожар.