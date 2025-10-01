В СМИ появилась информация о подозреваемом в убийстве женщины и двух детей в Ульяновске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, в убийстве подозревают главу семейства — отца убитых детей. Согласно предварительным данным, после убийства он попытался свести счеты с жизнью, но выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

При этом издание утверждает, что мужчину видели с окровавленными руками. Сам он успел заявить, что на его семью напали неизвестные, а он пытался их защитить.

В Ульяновске в квартире обнаружили тела матери и двоих ее детей

Ранее в Заволжском районе Ульяновска обнаружили тело местной жительницы и двоих ее детей.