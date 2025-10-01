Суд арестовал мужчину, убившего сотрудницу банка в Москве

Суд заключил под стражу мужчину, который убил сотрудницу отделения банка на Автозаводской улице в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве женщины в отделении банка на ул. Автозаводской", - говорится в сообщении.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном, пояснив, что совершил преступление на фоне стресса. На судебном заседании он не возражал против ареста.