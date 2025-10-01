В Ульяновске в квартире обнаружили тела матери и двоих ее детей

В Ульяновске произошла расправа над женщиной и ее детьми. Об этом сообщает «Ульяновск. Экспресс».

Инцидент произошел в Заволжском районе. По данным издания, в квартире дома на Киевском бульваре жестоко убили местную жительницу и двоих ее детей. Их тела обнаружили в жилье.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибших», – сообщается в публикации.

До этого в Канске 29-летняя мать зарубила своих детей топором, их тела обнаружили в доме семьи. По данным следователей, женщина напала на четырехлетнюю девочку, восьмилетнего мальчика и младенца.

У всех пострадавших диагностировали рубленые раны в области головы и других частей тела.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетних с особой жестокостью. Что послужило причиной агрессии, не уточняется.