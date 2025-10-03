Число погибших от отправления суррогатным алкоголем в Ленобласти возросло до 41

Число погибших от отправления суррогатным алкоголем в Ленобласти увеличилось до 41. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

1 октября суд отправил в СИЗО еще трех обвиняемых по делу об отравлении алкогольным суррогатом под Санкт-Петербургом. Под стражу заключили местных жителей в возрасте 45, 49 лет и 51 года — представителей складской фирмы, которая торговала изъятой из оборота спиртосодержащей продукцией.

До этого стало известно, что в результате отравления опасным самогоном, который продавали в Сланцевском районе, скончались 38 человек. Отмечается, что погибшие проживали либо были зарегистрированы в шести разных населенных пунктах региона.

Поставщиком алкоголя оказалась сотрудница детского сада Ольга Степанова. Женщина снабжала суррогатом жителя Сланцевского района Николая Бойцова. Впоследствии обоих подозреваемых задержали. Позднее суд арестовал Бойцова на два месяца. Что могло привести к тяжелому отравлению и что грозит виновникам — в материале «Вечерней Москвы».