Недвижимость сбежавшего из России писателя арестовали

Недвижимость писателя Дмитрия Быкова* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) арестовали. Как сообщает Telegram-канал Shot, теперь он не может продать, переписать жилье или провести иные сделки с ним.

Речь идет о двух квартирах в Москве общей стоимостью около 55 млн рублей. Они находятся на Мосфильмовской улице. Канал также отмечает, что с августа Быков* задолжал за коммунальные услуги.

Напомним, что 1 октября Черемушкинский суд Москвы заочно признал Быкова* виновным в распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязательств иноагента. Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик на YouTube, в котором он привел несоответствующие действительности сведения об обстреле мирных граждан в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, писатель неоднократно получал штрафы за отсутствие маркировки иноагента.

Суд назначил Быкову* 7 лет колонии с запретом администрировать страницы в соцсетях сроком в 4 года. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

