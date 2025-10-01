В московском метро под поездом погибла 24-летняя девушка

В среду пассажирка московского метро попала под поезд и погибла. Об этом рассказал "РГ" информированный источник.

Как уже сообщалось, несчастный случай произошел на станции "Краснопресненская" Кольцевой линии. Под поезд попала 24-летняя девушка. По предварительным данным, ее никто не толкал. Прибывшие врачи констатировали смерть пассажирки.

Чтобы поднять тело на платформу, на некоторое время с контактного рельса сняли напряжение. Сейчас движение поездов на кольце восстановлено.