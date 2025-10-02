На Урале возбудили уголовное дело против воспитательницы детского сада

В Асбесте правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которая работала воспитателем в детском саду, по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

Согласно материалам дела, 29 сентября подозреваемая, находясь в детском саду, избила воспитанницу — девочку 2020 года рождения. Ребенок получил телесные повреждения.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.