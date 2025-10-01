«Коробка с ядом»: криминалист о покушении на Дурова

Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, скорее всего, не хотели отравить. Таким мнением поделился с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.

Дуров ранее впервые поведал о подозрительном инциденте, который, по его словам, мог быть попыткой отравления. Бизнесмен рассказал, что обнаружил у дверей своего дома странную посылку, но никогда ранее не обсуждал этот случай публично, чтобы не тревожить окружающих.

Как уточнил Игнатов, на деле ядов, которые могли бы, по описанию бизнесмена, проходить сквозь стены и двери, вызывая при этом серьезные повреждения организма, нет.

«Я в своей практике не встречал такого, чтобы кто-то оставил открытый пакетик или коробку с ядом», — отметил эксперт.

По его словам, известен случай убийства банкира Ивана Кивелиди в 1990-х, когда трубку телефона обработали ядом, использовавшимся в военной промышленности. Смерть наступила от вдыхания паров. Дуров же говорит о веществе, проникающем через стены, что кажется невероятным, отметил собеседник издания.

Он считает, что злоумышленники, планировавшие отравление, предпочли бы более эффективный способ доставки токсина, такой как использование вентиляционной системы. Криминалист также отметил, что вызывает вопросы отсутствие должного уровня охраны у дома публичной фигуры, такой как основатель Telegram, а также его отказ обращаться в правоохранительные органы после обнаружения подозрительного предмета.