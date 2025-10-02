Правоохранители объявили в международный розыск журналистку Ратникову

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск журналистку телеканала "Дождь"* Валерию Ратникову**. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах. По словам собеседника агентства, Ратникова была объявлена в международный розыск 25 сентября.

1 октября стало известно, что Головинский суд Москвы заочно арестовал Ратникову по делу о фейках об армии. Незадолго до этого Следственный комитет России потребовал заочно арестовать журналистку.

5 сентября министерство внутренних дел РФ объявило Ратникову в розыск по уголовной статье. 18 июля Следственный комитет возбудил уголовные дела против главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе и журналистки Валерии Ратниковой за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

* - признан в РФ СМИ-иноагентом

** - признана иноагентом в РФ