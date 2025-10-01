Один из задержанных ФСБ планировал убийство учителя биологии

ФСБ сообщила о задержании группы лиц, готовившей массовые расправы в России. В ЦОС ведомства уточнили, что один из подозреваемых на допросе признался в намерении лишить жизни учителя биологии.

© Вечерняя Москва

Другой задержанный заявил, что планировал устроить стрельбу по людям, а третий составил список, где разделил «достойных» и «недостойных», передает ТАСС.

Уточняется, что они также планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Силовики при обысках обнаружили у них компоненты для изготовления СВУ и зажигательных устройств, а также холодное оружие.

Также подростков из четырех регионов РФ обвинили в террористической деятельности. Несовершеннолетние проживают в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан.

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину-повара, которую подозревают в передаче разведданных о Черноморском флоте Украине и в планах по отравлению военнослужащих, участвующих в СВО. Позже в Сети появились кадры задержания женщины-повара.