День рождения россиянина закончился групповым изнасилованием

Студентка из Калмыкии обвинила двух мужчин в групповом изнасиловании в ста километрах от Волгограда. Об этом сообщает V1.

19-летняя девушка рассказала, что подвергалась насилию со стороны знакомого несколько раз. Один из процессов он снял на видео и разослал друзьям. В день рождения своего приятеля мужчина приехал к студентке домой ночью, забрал у нее телефон и заставил ехать вместе с ним. На месте, по словам девушки, ее изнасиловали — сначала поочередно, а затем вместе. Утром потерпевшую привезли домой, пригрозив сожжением дома в случае, если о произошедшем кто-то узнает.

Семья девушки обратилась в полицию. Мужчины подтвердили интимную связь, однако заявили, что потерпевшая была согласна. Уголовное дело не возбуждено.

