«Отравления и судороги»: в России выявили опасный чай

Более 111 тонн чая с пестицидами выявили в России с начала 2025 года. Как сообщает «Известия», эксперты утверждают, что такая продукция может негативно повлиять на здоровье, а многие из обнаруженных веществ даже не зарегистрированы в РФ.

Чай с пестицидами выявляли у семи крупнейших производителей. В их числе компании, которые выпускают продукцию под брендами Tess, Greenfield, Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и другими. В ходе проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора в чае были обнаружены более 20 веществ: ацетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим, лямбда-цигалотрин и другие.

В Роспотребнадзоре отметили, что в его лабораториях за первое полугодие 2025 года исследовали более 57 тысяч проб пищевой продукции на содержание пестицидов. Не соответствовали требованиям лишь 0,01%. Подобную продукцию изъяли из оборота.

На фоне этого глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру, кабмин и Минсельхоз с просьбой привлечь нарушителей к ответственности. В своем письме он подчеркнул, что пестициды негативно влияют на нервную систему, способны спровоцировать аллергию, а некоторые из них признаны потенциальными канцерогенами — их употребление повышает риск развития раковых заболеваний.

Врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова отмечает, что наличие пестицидов в продуктах питания может привести к серьезным последствиям.

«Начиная от острого отравления, аллергических реакций, хронических отклонений со стороны функций систем организма — тремор, судороги, заканчивая летальным исходом. Кроме того, их регулярное употребление может привести к патологии печени, почек, нервной системы, так как они воздействуют напрямую на выработку нейромедиаторов в головном мозге и не только на это», — пояснила она.

Эксперт добавила, что негативные эффекты могут проявиться даже при незначительном, но длительном употреблении чая с пестицидами. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов добавил, что уровень вреда в конечном счете будет зависеть от дозы и степени вредности того или иного вещества.

Гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что индустрия уже несколько лет ставит перед правительством и Роспотребнадзором вопрос о необходимости гармонизации российской нормативной базы с международными нормами по контролю за пестицидами. Он отметил, что нормированные в РФ пестициды фактически много лет не используется в мире, а те, которые применяют ведущие производители чая, не нормированы. По словам Чантурии, в отрасли надеются, что увеличение количества проверок позволит собрать необходимую базу для проведения реформы в деле контроля за пестицидами.