В Ленобласти арестовали представителя фирмы, продававшего суррогат

Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу представителя складской фирмы из Ленинградской области, который продавал спиртосодержащую продукцию, ставшую причиной массовых смертельных отравлений в регионе.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.