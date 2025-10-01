В Ленобласти арестовали представителя фирмы, продававшего суррогат

Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу представителя складской фирмы из Ленинградской области, который продавал спиртосодержащую продукцию, ставшую причиной массовых смертельных отравлений в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.