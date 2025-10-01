Стали известны намерения хозяина разрушенного дочерью Цапка дома

Хозяин дома, разрушенного дочерью экс-лидера Кущевской ОПГ, 25-летней Анастасией Цапок, намерен судиться с ее семьей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошла в селе Николаевка под Таганрогом 27 сентября. Девушка, находясь за рулем Mercedes-Benz, не справилась с управлением и на высокой скорости врезалась в частный дом. Машина пробила стену, частично разрушив фасад и две комнаты.

По информации канала, владельца здания не устроила предложенная сумма компенсации. Кроме того, он отказался от помощи местной администрации, которая выразила готовность помочь с восстановлением дома. Мужчина заявил, что заморозит все как есть, дождется проведения экспертизы и пойдет в суд. На переговоры с пенсионером приезжала вдова Сергея Цапка Анжела-Мария, однако решить вопрос на месте ей не удалось.

Отмечается, что в ближайшее время суд рассмотрит дело Анастасии. Ей грозит штраф и лишение прав на срок до 2 лет.