Депутат Новой Каховки погиб от удара ВСУ

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен в результате утренней атаки беспилотника ВСУ в Херсонской области и скончался.

© Соцсети

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, инцидент произошел с применением дрона типа «Баба-яга». По его словам, сначала Леонтьев находился в медицинском учреждении в тяжелом состоянии, но спустя время скончался.

Также известно еще о двух пострадавших среди мирных жителей.

Ранее сообщалось, что трое граждан Украины планировали взрыв возле памятника «Танк Т-34» в Каховке во время проведения памятного митинга с участием городских властей и жителей.