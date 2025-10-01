Есть погибшие: на популярном у россиян курорте произошло землетрясение

Александр Котлеткин
Slide 1 of 16
Жители деревни оплакивают гибель своих родственников в результате землетрясения на острове Себу
1/13
Жители деревни оплакивают гибель своих родственников в результате землетрясения на острове Себу 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Тела погибших во время землетрясения на острове Себу
2/13
Тела погибших во время землетрясения на острове Себу 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Последствия землетрясения на Филиппинах
3/13
Последствия землетрясения на Филиппинах 
© Global Look Press
Тела погибших во время землетрясения на острове Себу
4/13
Тела погибших во время землетрясения на острове Себу 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Полицейские несут раненую пожилую женщину после землетрясения на острове Себу
5/13
Полицейские несут раненую пожилую женщину после землетрясения на острове Себу 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Пострадавшая в результате землетрясения на острове Себу в машине скорой помощи
6/13
Пострадавшая в результате землетрясения на острове Себу в машине скорой помощи 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Последствия землетрясения на Филиппинах
7/13
Последствия землетрясения на Филиппинах 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Жители деревни несут раненую пожилую женщину после землетрясения на острове Себу
8/13
Жители деревни несут раненую пожилую женщину после землетрясения на острове Себу 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Последствия землетрясения на Филиппинах
9/13
Последствия землетрясения на Филиппинах 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Последствия землетрясения на Филиппинах
10/13
Последствия землетрясения на Филиппинах 
© Global Look Press
Спасатели и медицинские работники несут пострадавшего после землетрясения на острове Себу
11/13
Спасатели и медицинские работники несут пострадавшего после землетрясения на острове Себу 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Спасатели несут пострадавшего после землетрясения на острове Себу
12/13
Спасатели несут пострадавшего после землетрясения на острове Себу 
© JUANITO ESPINOSA/EPA/TACC
Последствия землетрясения на Филиппинах
13/13
Последствия землетрясения на Филиппинах 
© Global Look Press

Несколько десятков человек погибли и более сотни пострадали в результате землетрясения на Филиппинах. Подземный толчок магнитудой 6,9 произошел у берегов провинции Себу во вторник вечером в 21 км к северо-востоку от населенного пункта Бого. Стихия разрушила и повредила как минимум 22 здания. Частично нарушено транспортное сообщение, местами отключено электричество. На данный момент известно о 69 погибших. О пострадавших среди российских туристов не сообщается.

Провинция Себу является одним из популярных туристических направлений. Всего там живет около 3,4 млн человек. Международный аэропорт Мактан-Себу, вторая по загруженности воздушная гавань Филиппин, продолжил работу несмотря на повреждения.

Что происходит на популярном курорте — в галерее «Рамблера».