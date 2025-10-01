Есть погибшие: на популярном у россиян курорте произошло землетрясение

Несколько десятков человек погибли и более сотни пострадали в результате землетрясения на Филиппинах. Подземный толчок магнитудой 6,9 произошел у берегов провинции Себу во вторник вечером в 21 км к северо-востоку от населенного пункта Бого. Стихия разрушила и повредила как минимум 22 здания. Частично нарушено транспортное сообщение, местами отключено электричество. На данный момент известно о 69 погибших. О пострадавших среди российских туристов не сообщается.

Провинция Себу является одним из популярных туристических направлений. Всего там живет около 3,4 млн человек. Международный аэропорт Мактан-Себу, вторая по загруженности воздушная гавань Филиппин, продолжил работу несмотря на повреждения.

