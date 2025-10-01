Мошенники взялись за «Пушкинские карты»

В Министерстве внутренних дел (МВД) раскрыли схему, по которой мошенники похищают деньги с «Пушкинской карты» у детей. Злоумышленники пытаются найти в социальных сетях наивных подростков и заманить их обещаниями вывести деньги с помощью «Пушкинской карты», передает РИА Новости.

Подростки, доверяя обманщикам, сообщают им личные данные в виде номера, срока действия и трехзначного кода, расположенного на обратной стороне «Пушкинской карты», а также кода подтверждения. Затем злоумышленники без труда опустошают все счета и перестают поддерживать контакт. Они блокируют телефонный номер жертвы и ее аккаунты в соцсетях.

В материалах ведомства говорится, что только мошенники предлагают ребенку купить или обналичить «Пушкинскую карту». Как отмечается, легальными методами обналичить средства с «Пушкинской карты» не представляется возможным.

Ранее киберэксперт Павел Мизинов заявил, что хакеры регулярно взламывают различные онлайн-платформы, публикуют базы данных пользователей. Эти базы активно используют мошенники. Специалист обратил внимание на то, что повсеместная цифровизация имеет свои плюсы и минусы. Пользователи оставляют свои данные при заказе товаров, записи к врачу, регистрации на различных порталах.