Прокурор запросил семь лет колонии для писателя Быкова*

Гособвинитель потребовал приговорить писателя Дмитрия Быкова* к семи годам колонии за дискредитацию Вооруженных сил России, а также уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Об этом в среду, 1 октября, сообщил прокурор во время судебного заседания.

— Прошу… назначить Быкову* наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей и запретом администрировать страницы в сети на срок пять лет, — передает слова госообвинителя РИА Новости.

Ранее прокурор обвинил писателя в распространении фейковой информации. Быкова* заочно арестовали по делу о дискредитации ВС РФ в начале августа. Он также обвиняется в неисполнении обязанностей иностранного агента. Уголовное дело в отношении писателя возбудили в конце апреля, в совокупности ему грозит до 12 лет колонии по двум статьям. Быков* также объявлен в розыск, а уже позднее 11 сентября его включили в список террористов и экстремистов.