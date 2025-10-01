В Челябинске под окнами дома нашли девушку, упавшую с 26-го этажа

В Челябинске под окнами многоэтажного дома обнаружили девушку, спасти ее не удалось. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.

© Газета.Ru

Инцидент произошел на Университетской набережной. По данным следователей, 19-летняя пострадавшая выпала из окна 26 этажа. На кадрах с места инцидента заметно, что пострадавшая приземлилась на траву, а рядом находятся медики и сотрудники других экстренных служб.

Девушку нашли местные жители, они вызвали скорую и полицию. Следователи не обнаружили криминального характера в произошедшем. На данный момент они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подобный случай ранее произошел в Сергиевом Посаде. 18-летняя девушка выпала из окна девятого этажа и попала в больницу, ее состояние медики оценили как тяжелое. У пострадавшей диагностировали повреждения головы, легких и других органов. Пациентка прибыла в больницу в состоянии комы.

В течение 20 дней медики проводили все необходимые манипуляции, чтобы спасти жизнь пострадавшей. После этого ее начали готовить к выписке. Девушке предстоит длительная реабилитация.