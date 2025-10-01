В подмосковной многоэтажке прогремел взрыв

В среду, 1 октября, в одном из многоэтажных домов подмосковного города Одинцово произошел пожар. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным агентства, пожар начался в доме, расположенном на Сколковской улице. В сообщении утверждается, что пожарные не могут подъехать к месту происшествия из-за припаркованных машин.

На фотографиях с места происшествия виден дым, идущий из окон одной из квартир. В других Telegram-каналах появилась информация, что пожару предшествовал взрыв.

По информации СМИ, в чатах жильцов писали, что в одной из квартир взорвалась сушильная машина. Данных о пострадавших нет.

Накануне, 30 сентября, пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Варшавском шоссе. Огонь охватил квартиру на шестом этаже и обшивку балкона седьмого этажа. Горящую квартиру до прибытия пожарных самостоятельно покинули два человека.