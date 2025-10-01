На Филиппинах выросло число погибших от землетрясения

Число погибших в результате землетрясения у берегов Филиппин достигло 69, около 150 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных ведомств.

Землетрясение магнитудой 6,9 и ряд афтершоков меньшей мощности произошли 30 сентября в центральной части Филиппин, у побережья провинции Себу. По словам официального представителя министерства национальной обороны страны Раффи Алехандро, в городе Бого, который расположен недалеко от эпицентра, больница оказалась «перегружена».

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заверил, что пострадавшие получат экстренную помощь. Кроме того, он выразил соболезнования близким погибших.

Провинция Себу является одним из популярных туристических направлений. Всего там живет около 3,4 млн человек. Международный аэропорт Мактан-Себу, вторая по загруженности воздушная гавань Филиппин, продолжил работу несмотря на повреждения.