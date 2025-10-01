В Калмыкии 19-летняя девушка заявила о групповом изнасиловании

Под Волгоградом 19-летняя девушка из Калмыкии подверглась групповому изнасилованию. Об этом пострадавшая рассказала V1.

По словам пострадавшей по имени Валерия, один из молодых людей до инцидента был с ней знаком. Однажды они вместе катались в машине, он надругался над девушкой, снял процесс на видео и распространил.

Спустя время он позвонил ночью и сказал, что приедет к ней домой, если Валерия не выйдет – заберется к ней домой. Когда мужчина прибыл на место, он потребовал, чтобы девушка с ним поговорила. Валерия отвела его в помещение летней кухни, где он изнасиловал пострадавшую.

После этого он предложил поехать к другу на день рождения, и, когда она отказалась, забрал телефон и пообещал отдать только если она сядет в машину.

«Я бы оставила телефон и ушла, но я знала, что он вернется еще раз», – рассказала девушка.

Едва знакомый мужчина увез ее в дом, находившийся в 10 километрах от села. Телефон ей отдали, но связи не было. В результате молодой человек изнасиловал похищенную вместе с именинником. Это продолжалось до утра, после чего первый мужчина привез ее домой, где ее уже искали мать и сестра.

Узнав о ситуации, семья обратилась в полицию. По словам матери, часть соседей поддержала их, но некоторые посчитали, что в ситуации девушка виновата сама.

Соседи именинника уверены, что он не мог так поступить.

«У него четверо детей. Нормальный парень, работает на точке, воспитывает детей. Ничего плохого не могу про него сказать. Чтобы просто изнасиловать? Нет», – рассказала соседка одного из мужчин.

Сами мужчины признают, что сношение было, но уверены, что девушка сама согласилась на это. Дело не возбудили.