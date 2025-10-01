СК раскрыл серию изнасилований, совершенную в Москве с 1992 по 2003 год

Правоохранители раскрыли серию преступлений из 25 изнасилований и 11 разбойных нападений, совершенных в 1992–2003 годах в Москве, задержанный признал вину. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что преступления совершались на территории нескольких округов столицы: Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального.

В материалах отмечалось, что после аналитической проверки были возобновлены дела о ранее нераскрытых преступлениях, а проведенные следственные действия с потерпевшими позволили следователям уверенно опознать задержанного как лицо, совершившее преступления.

Уголовные дела объединили в одно производство. Фигурант признал вину по всем эпизодам и дал подробные показания. Его причастность подтверждена, дело направлено в суд.

— Обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также в 11 разбойных нападениях в отношении 16 потерпевших, в том числе несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

