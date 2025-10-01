Взрывы прогремели в центре Мюнхена

Несколько взрывов произошло в Мюнхене, на месте происшествия работает полиция, а на обочине виден покрытый противопожарной пеной автобус. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным издания, полиция оцепила территорию в районе улицы Лерхенауэр-штрассе. Местным жителям и водителям рекомендовано избегать этого района или объезжать его.

«Произошло несколько взрывов, а также звучали выстрелы. На обочине дороги стоит полностью сгоревший автобус, перед ним — слой огнетушащей пены», — говорится в статье.

Журналисты так отметили, что на месте происшествия «было обнаружено тело мужчины, а также еще одно тело с огнестрельными ранениями».

Полиция Мюнхена в своем аккаунте в соцсети X уточнила, что в настоящее время проводится совместная с противопожарной службой операция.

Ранее в Мюнхене автомобиль въехал в группу людей, пострадали 15 человек. Полицейские задержали водителя машины. Им оказался 24-летний уроженец Афганистана, который находился в Германии в статусе просителя убежища.