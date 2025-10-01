Названа причина взрыва в Мюнхене

Взрыв в Мюнхене устроил мужчина в доме своих родителей. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, мужчина предположительно заминировал родительский дом взрывными устройствами, затем поджег его. Кроме того, на месте происшествия нашли еще одного пострадавшего с огнестрельными ранениями.

После подрыва сам мужчина погиб на месте, а его тело нашли правоохранители.

Трагедия случилась на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и посоветовала жителям и водителям избегать этого района или объезжать его. При этом главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил изданию, что опасности для населения нет.

Накануне в немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. По данным СМИ, пилоты заметили вспышку и услышали громкий хлопок, однако самолет не был задет. В район происшествия направили военных и полицию, но задержать подозреваемых не удалось.