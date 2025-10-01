Названа причина взрыва в Мюнхене

Взрыв в Мюнхене устроил мужчина в доме своих родителей. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Названа причина взрыва в Мюнхене
По данным издания, мужчина предположительно заминировал родительский дом взрывными устройствами, затем поджег его. Кроме того, на месте происшествия нашли еще одного пострадавшего с огнестрельными ранениями.

После подрыва сам мужчина погиб на месте, а его тело нашли правоохранители.

Трагедия случилась на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и посоветовала жителям и водителям избегать этого района или объезжать его. При этом главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил изданию, что опасности для населения нет.

Накануне в немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. По данным СМИ, пилоты заметили вспышку и услышали громкий хлопок, однако самолет не был задет. В район происшествия направили военных и полицию, но задержать подозреваемых не удалось.

