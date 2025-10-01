В российском городе на территории НПЗ вспыхнул пожар

В Ярославле на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в среду, 1 октября, произошел пожар. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Михаил Евраев.

© mk.ru

Глава региона уточнил, что пожар носит техногенный характер и никак не связан с атаками украинских беспилотников.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», - написал губернатор.

Евраев добавил, что специальные службы уже работают над устранением возгорания.