Возгорание произошло у железнодорожной станции в Чертаново

Пожар произошел в районе станции Московского центрального диаметра (МЦД) «Красный строитель» в Чертаново. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧЕРТАНОВО» со ссылкой на очевидцев.

В публикации отмечается, что густой дым поднимается над промышленной зоной, расположенной рядом со станцией.

«На месте уже работают экстренные службы», — уточняется в тексте.

Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным МЧС РФ, к ликвидации возгорания привлекли 98 сотрудников экстренных служб и 32 единицы техники. В 9:18 мск специалистам удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров. Впоследствии в центре общественных связей и внутренней коммуникации ПАО «Славнефть-ЯНОС» заявили, что огонь полностью потушен, и завод продолжает работать в штатном режиме.