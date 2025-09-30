Создатель Telegram сообщил о попытке его отравления в США

Павел Дуров в интервью Лексу Фридману заявил, что в 2018 году «странный сосед» оставил у его двери посылку. После этого он почувствовал сильную боль по всему телу, проблемы с дыханием, зрением и слухом.

«Это был единственный раз в жизни, когда я думал, что умираю», — отметил Дуров.

Он добавил, что потерял сознание и очнулся лишь на следующий день на полу в своём доме. После инцидента, по словам предпринимателя, он ещё две недели не мог ходить.Об этом случае основатель мессенджера ранее не говорил, поскольку в тот период занимался привлечением средств в проект TON и не хотел пугать инвесторов, пишет РИА Новости.