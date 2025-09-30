В Северной Осетии арестовали семь сотрудников Росгвардии

Семь росгвардейцов в Северной Осетии арестованы на 2 месяца, до 28 ноября.

Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики. В их числе - начальник управления, заместители начальника и иные сотрудники Росгвардии по республике.