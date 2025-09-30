Внука Калашникова признали виновным в убийстве

Коллегия присяжных заседателей в Ижевске признала внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрей Сидорика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

© Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/Telegram

Отмечается, что 53-летний Красновский не признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей.

«Вынесен вердикт о виновности внука Калашникова в убийстве и угрозе убийством. Представленные государственным обвинителем доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Было решено, что виновный не заслуживает снисхождения», — говорится в тексте.

Красновский заявил присяжным, что нанес Сидорику удары ножом, обороняясь от нападения баскетболиста, и не угрожал его сожительнице убийством. На этом фоне судья рассмотрит вопросы, связанные с юридической квалификацией содеянного виновным, назначением ему наказания, и постановит приговор.