Альпинистка Наговицина могла оставить предсмертную записку

Россиянка Наталья Наговицина, которая в августе не сумела спуститься с Пика Победы в Киргизии, могла оставить предсмертную записку, считает ее друг и альпинист Руслан Колунин.

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале он рассказал, что, по его мнению, Наталья видела приближение смерти и могла оставить записку или снять видео.

Но узнать это, по его словам, получится не раньше чем через год, когда кто-нибудь из альпинистов не дойдет до палатки на высоте семь тысяч метров, где, как считается, находится тело погибшей спортсменки.

Наговицина 12 августа сломала ногу при спуске с пика Победы. Несколько попыток добраться до нее не увенчались успехом.

27 августа и 2 сентября запущенные к Пику Победы дроны не обнаружили признаков жизни в палатке, где может лежать Наговицина. Спасательная операция была прекращена после консилиума альпинистов.

Официально россиянка числится пропавшей без вести.