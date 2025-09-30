Модель OnlyFans убила и расчленила двух музыкантов

В Мексике задержали популярную модель OnlyFans, которую подозревают в причастности к убийству и расчленению двух колумбийских музыкантов. Как пишет New York Post, жертвы пропали вскоре после того, как один из них сообщил о встрече с девушкой.

© соцсети

По данным следствия, певцы познакомились с моделью в клубе и вскоре отправились к ней. После этого они перестали выходить на связь. Позже их останки нашли в пластиковых мешках, брошенных на окраине города.

Расследование показало, что модель могла выманить мужчин в уединённое место, где их поджидали ее сообщники. Следователи полагают, что преступление было заранее спланировано, а девушка играла роль приманки.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей, ей предъявлены обвинения. Полиция продолжает поиски других участников преступления.