В европейской стране неизвестные обстреляли из пиротехники самолет

В Германии неизвестные обстреляли военно-транспортный самолет. Для этого они использовали пиротехническое средство, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники в полиции и бундесвере.

Инцидент произошел недалеко от города Целле 26 сентября. Сразу после взлета самолета типа С130 неизвестные выстрелили в направлении него из пиротехники. Самолет не был поврежден, но полеты немедленно сообщили об этом диспетчеру авиабазы.

Американец посветил лазерной указкой в вертолет с Трампом на борту и поплатился

В свою очередь в бундесвере уточнили, что самолет был обстрелян, предположительно, новогодней ракетой. Она взлетела на расстоянии более 500 метров от самолета и не представляла для него опасности. Несмотря на то, что лайнер не пострадал, полиция все же решила провести расследование по статье об «опасном вмешательстве в воздушное движение».

Журнал также отмечает, что инцидент произошел в полдень. Поэтому правоохранители не исключают версию о том, что это было целенаправленное действие. Также в материале издание отмечается, что военно-транспортные самолеты данного типа использовались для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа.