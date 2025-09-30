У колдуна-отшельника, стрелявшего в тещу, произошел инфаркт в СИЗО

«Зеленоградский колдун» Леонид, обвиняемый в покушении на свою тещу, пережил клиническую смерть в СИЗО. У мужчины произошел инфаркт.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.

— У зеленоградского колдуна-отшельника, который пытался застрелить тещу, случился инфаркт в СИЗО, — говорится в публикации.

Мужчина находится под стражей с апреля этого года. Леонида задержали после покушения на убийство, которое не обернулось успехом, так как его действия пресек тесть. Мужчина намеревался расстрелять тещу из автомата.

Во время заседания суда обвиняемый попробовал дать взятку следователю. Леонид предложил правоохранителю титул барона, однако тот отказался, сославшись на то, что он обычный простолюдин.

В конце июля в больницу с инсультом попал криминальный авторитет Игорь Кокунов, более известный как Вася Бандит. Мужчина находился в СИЗО, когда ему стало резко плохо. Впоследствии Кокунова вернули обратно под стражу. Уже в середине сентября суд вынес ему приговор, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы.