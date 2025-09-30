Гособвинение запросило срок для российской оперной певицы

Пресненский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии оперную певицу Марию Максакову*, обвиняемую в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента, пишет РЕН ТВ.

Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за отсутствие положенной по закону «плашки» в публикациях.

«Окончательно назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — отметила судья.

Напомним, что уголовное преследование певицы началось в сентябре после интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором правоохранители нашли дискредитацию целей специальной военной операции и призывы спонсировать украинских боевиков.

Следователи возбудили против артистки уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ и части 2 статьи 330.1 УК РФ.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для Максаковой* 5 лет и 2 месяца колонии общего режима. Прокурор также потребовал запретить ей 5 лет администрировать сайты.

* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.